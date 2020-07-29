Коронавирус в Курске, последние новости на 29 июля 2020: на ИВЛ находятся десять пациентов

По данным оперативного штаба на 7:30 28 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6137 (+21) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1117 пациентов: 249 находятся в стационарных медучреждениях, 868 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписано 4975 (+105) пациентов.

Под медицинским наблюдением 1117 пациентов

В Курске школьные лагеря с 28 июля работают в дистанционном режиме. За питание дети получат компенсацию.

В Курске открываются «Летние парки чтения». 29 июля курян ждут в парке Героев Гражданской войны.

Выставочный центр «Курск - Город воинской славы» снова принимает посетителей. Пока здесь не могут проводить массовые мероприятия.

В Курске открывается сезон концертов под открытым небом. Послушать музыку можно в парках Дзержинского и КЗТЗ

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