2020-07-28T20:44:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 29 июля 2020: на ИВЛ находятся десять пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 29 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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Всего выписано 4975 (+105) пациентовВсего выписано 4975 (+105) пациентовФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба на 7:30 28 июля, в Курской области всего зарегистрировано 6137 (+21) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1117 пациентов: 249 находятся в стационарных медучреждениях, 868 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 10 пациентов. Всего выписано 4975 (+105) пациентов.

Под медицинским наблюдением 1117 пациентов

Под медицинским наблюдением 1117 пациентов

В Курске школьные лагеря с 28 июля работают в дистанционном режиме. За питание дети получат компенсацию.

В Курске открываются «Летние парки чтения». 29 июля курян ждут в парке Героев Гражданской войны.

Выставочный центр «Курск - Город воинской славы» снова принимает посетителей. Пока здесь не могут проводить массовые мероприятия.

В Курске открывается сезон концертов под открытым небом. Послушать музыку можно в парках Дзержинского и КЗТЗ

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 2020: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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