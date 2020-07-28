2020-07-28T16:51:12+03:00
Звезды

ВЦ «Курск - Город воинской славы» открыли для посетителей

Пока здесь не могут проводить массовые мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Гостям предлагают к просмотру видеоролики,Гостям предлагают к просмотру видеоролики,Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Выставочный центр «Курск - Город воинской славы» снова принимает посетителей. Каждый день приходят куряне, чтобы познакомиться с выставочной экспозицией.

Пока в центре не могут проводить массовые мероприятия, но своим гостям предлагают к просмотру видеоролики, подготовленные в рамках реализации проектов "Люди, победившие войну", "Шаг в историю", "Я расскажу вам о войне..." и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24