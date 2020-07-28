ВЦ «Курск - Город воинской славы» открыли для посетителей

28 Июль 2020 2020-07-28T16:51:12+03:00

Пока здесь не могут проводить массовые мероприятия

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Выставочный центр «Курск - Город воинской славы» снова принимает посетителей. Каждый день приходят куряне, чтобы познакомиться с выставочной экспозицией.

Пока в центре не могут проводить массовые мероприятия, но своим гостям предлагают к просмотру видеоролики, подготовленные в рамках реализации проектов "Люди, победившие войну", "Шаг в историю", "Я расскажу вам о войне..." и др.

ИСТОЧНИК KP.RU