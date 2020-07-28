2020-07-28T19:18:46+03:00
Звезды

В Курске открывается сезон концертов под открытым небом

Послушать музыку можно в парках Дзержинского и КЗТЗ
Яна ШЕЛЕСТ
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Будет представлена разнообразная программаБудет представлена разнообразная программаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске открывается сезон концертов под открытым небом. Каждую среду в парке КЗТЗ и каждую субботу в парке имени Дзержинского будет представлена разнообразная программа: от старинных маршей и вальсов до джазовых композиций и произведений современных авторов, в исполнении лучших коллективов КТЦ «Звездный».

29 июля в 18.00 в парке КЗТЗ состоится концерт эстрадного оркестра центра «Звездный». 1 августа в 17.00 свою программу в парке имени Дзержинского представит струнный квартет центра «Звездный».

В минувшую субботу Губернаторский камерный оркестр Курской области под управлением Сергея Проскурина впервые после изоляции дал первый концерт на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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