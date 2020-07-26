«Музыканты должны играть»: в Курске состоялся концерт камерного оркестра

В минувшую субботу Губернаторский камерный оркестр Курской области под управлением Сергея Проскурина впервые после изоляции дал первый концерт. Прошел он на свежем воздухе, в Детском парке Курска на площади Перекальского.

Денек выдался теплый, желающих послушать хорошую музыку собралось много – куряне заняли все лавки, стульчики и газоны. Музыкантам удалось создать необыкновенно чарующую атмосферу, парк утонул в волшебных звуках скрипок и виолончелей.

Играли Штрауса, композиции «Битлз», «Абба», Стинга. Прозвучали саундтреки из популярных фильмов и произведения Сергея Проскурина. Настоящая парковая музыка – очень красивая и интересная по содержанию. Публика живо благодарила аплодисментами и криками «Браво!».

- Во время изоляции мы не сидели просто так, трудились достаточно много, – рассказал Сергей Проскурин. - Успели создать шесть музыкальных фильмов, записать около 25 произведений, сделали достаточно много оркестровок, наметили интересные программы, обсудили вопросы с будущими солистами. Но сегодняшний концерт важен для нас, мы уже соскучились по публике, и публика по нам. Музыканты должны играть, это важно.

Оркестр действительно скучал по большой публике. Во время изоляции музыканты занимались дома, и рады были видеть друг друга на репетициях. Надеются, что достаточно быстро войдут в рабочий ритм, будут давать прекрасные концерты и радовать слушателей.

- Концерт прекрасный, я получил огромное удовольствие, - поделился Михаил Коновалов. – И здесь на открытом воздухе в парке людям комфортнее, чем в замкнутом пространстве. Такие концерты очень актуальны сейчас, в период пандемии.