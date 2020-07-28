В Курске открываются "Летние парки чтения"

28 Июль 2020 2020-07-28T13:26:58+03:00

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Централизованная система библиотек Курска в рамках городского проекта «Читающий город» организует на открытых площадках города «Летние парки чтения».

29 июля в 17.00 в парке Героев Гражданской войны курян ждет литературный калейдоскоп «#PROЛюбимые_Книги», посвященный Международному дню вспоминания любимых книг, который отмечается ежегодно 31 июля. В этот день курян и гостей города ожидают: художественное чтение фрагментов из любимых книг в исполнении курских писателей и поэтов, яркие, позитивные выступления творческой молодежи, творческий мастер-класс «Закладка для любимой книжки, увлекательные интерактивные литературные конкурсы и викторины. Пройдет и «Хит-парад лучших книг детства», в ходе которого участники смогут составить рейтинг лучших детских книг, написав их название на литературном мольберте.

30 июля, в рамках празднования Международного дня дружбы, в парках им. Ф.Э. Дзержинского и КЗТЗ в 11.00 стартуют тематические программы, в рамках которых куряне познакомятся с историей праздника и лучшими произведениями о дружбе и друзьях. Помимо этого, всех ждут и интерактивные литературные конкурсы и викторины, мастер-классы по изготовлению тряпичной куклы и сюрприза-поделки «Цветок дружбы».

Напомним, что встречи в «Летних парках чтения» будут проходить регулярно в летние месяцы при хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU