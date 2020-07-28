В Курске школьные лагеря с 28 июля работают в дистанционном режиме

28 Июль 2020 2020-07-28T13:28:53+03:00

А дети получат компенсацию за питание

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Для детей, отдыхающих в дневных дистанционных лагерях, положена компенсация за питание.

С 28 июля и по 17 августа на базе 56 школ Курска работают лагеря с дневным пребыванием в дистанционном режиме.

Как рассказали в городском комитете образования, всего в таких лагерях отдохнут 6870 детей. Всем им предусмотрена денежная компенсация за двухразовое питание.

Для получения выплат родителям или законным представителям ученика нужно подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения или принести лично.

Компенсация будет выплачена по окончании работы лагеря.

В программы дистанционных лагерей включены мастер-классы, игры, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, квесты, просмотр обучающих и развлекательных видеороликов, спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU