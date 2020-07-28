2020-07-28T13:28:53+03:00
Общество

В Курске школьные лагеря с 28 июля работают в дистанционном режиме

А дети получат компенсацию за питание
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Дети получат компансациюДети получат компансациюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Для детей, отдыхающих в дневных дистанционных лагерях, положена компенсация за питание.

С 28 июля и по 17 августа на базе 56 школ Курска работают лагеря с дневным пребыванием в дистанционном режиме.

Как рассказали в городском комитете образования, всего в таких лагерях отдохнут 6870 детей. Всем им предусмотрена денежная компенсация за двухразовое питание.

Для получения выплат родителям или законным представителям ученика нужно подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения или принести лично.

Компенсация будет выплачена по окончании работы лагеря.

В программы дистанционных лагерей включены мастер-классы, игры, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, квесты, просмотр обучающих и развлекательных видеороликов, спектаклей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24