В Курске школьные лагеря с 28 июля работают в дистанционном режиме
Для детей, отдыхающих в дневных дистанционных лагерях, положена компенсация за питание.
С 28 июля и по 17 августа на базе 56 школ Курска работают лагеря с дневным пребыванием в дистанционном режиме.
Как рассказали в городском комитете образования, всего в таких лагерях отдохнут 6870 детей. Всем им предусмотрена денежная компенсация за двухразовое питание.
Для получения выплат родителям или законным представителям ученика нужно подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения или принести лично.
Компенсация будет выплачена по окончании работы лагеря.
В программы дистанционных лагерей включены мастер-классы, игры, виртуальные экскурсии, творческие мастерские, квесты, просмотр обучающих и развлекательных видеороликов, спектаклей.
ИСТОЧНИК KP.RU