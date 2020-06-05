2020-06-04T21:30:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 5 июня 2020 года: отменен крестный ход с иконой Знамение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 5 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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Икону в Курск планируют доставить 19 июняИкону в Курск планируют доставить 19 июняФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Традиционного крестного хода с Иконой Знамение Божией Матери Коренной в этом году не будет. Икону в Курск планируют доставить 19 июня. Молебен проведет владыка Герман в Знаменском соборе без участия прихожан. Затем без сопровождения он доставит святыню в Коренную пустынь, где так же без прихожан пройдет молебен.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сдал тест на коронавирус, а также ограничил встречи и поездки.

В Курске увеличится количество пассажирского транспорта. В период постепенного снятия ограничений проводится мониторинг пассажиропотока для регулирования выпуска городского транспорта и определения времени работы маршрутов на линии.

В регионе начинается подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно назначено на 1 июля и продлится неделю начиная с 25 июня.

В Курске продолжаются проверки торговых центров. С 1 июня инспекторы посетили 290 торговых точек. Цель – выявить магазины, где не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а также, где не проводят дезинфекцию торговых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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