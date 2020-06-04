2020-06-04T12:23:09+03:00
Общество

В Курске увеличится количество пассажирского транспорта

В городе озвучили самые популярные маршруты
Светлана ВОЛКОВА
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Городские власти пообещали наладить транспортные потоки после девяти вечераГородские власти пообещали наладить транспортные потоки после девяти вечераФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как рассказал директор городского департамента пассажирского транспорта Григорий Богачев, на данный момент выпуск на муниципальные маршруты регулярных перевозок увеличен и составляет 470 единиц.

Он также отметил, что в период постепенного снятия ограничений проводится мониторинг пассажиропотока для регулирования выпуска городского транспорта и определения времени работы маршрутов на линии. Особое внимание уделяется анализу пассажиропотока в вечернее время после 21.00 на центральных улицах города

По результатам мониторинга установлено, что самыми востребованными муниципальными маршрутами регулярных перевозок оказались:

№7 «пр-т им. А. Дериглазова - Силикатный завод»;

№20 «СЧПУ - пр-т им. В. Клыкова – м/р-он Волокно»;

№73 «Северо-западный м/р-н – пр. Хрущева – пр. В. Клыкова – м/р-н Волокно (ул. Крюкова)»;

№91 «Онкоцентр - Магистральный пр-д – пр. Дериглазова»;

№228 «Северо-Западный м/р-н (ост. «Школа №54», ул. Косухина) – Триумфальная арка – пр. им. А. Дериглазова» (по ул. Ленина);

№243 «М/р-н Волокно (ул. Крюкова) – Областная больница - Северо-Западный м/р-н»;

№273 «ГКЦ «Лира» (м/р-н Волокно) - Триумфальная арка – пр.им. А. Дериглазова»;

№275 «пр. Н.Плевицкой - Пр. им. В. Клыкова – ул. Бойцов 9-й Дивизии - ул. Ленина - ул.1-я Агрегатная»;

№289 «Магистральный пр. (онкоцентр) – пр. Клыкова – ул.50 лет Октября - Автовокзал»;

№202 «Ул. Малышева (к/т "Ассоль") – ул. 1-я Агрегатная»;

№208 «М/р-н Волокно - Железнодорожный вокзал»;

№228«Северо-Западный м/р-н (ост. «Школа №54», ул. Косухина) – Триумфальная арка – пр. им. А. Дериглазова» (по ул. Ленина);

№273 «ГКЦ «Лира» (м/р-н Волокно) - Триумфальная арка – пр. им. А. Дериглазова»;

№275 «пр. Н.Плевицкой - Пр. им. В. Клыкова – ул. Бойцов 9-й Дивизии - ул. Ленина - ул.1-я Агрегатная»;

№280 «Ул. Пучковка - ул. Кавказская – ул. Радищева - ул. Сумская - пр. им. В. Клыкова – ул. Пучковка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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