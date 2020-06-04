Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса Старовойт ограничил встречи и поездки
- Сдал тест на коронавирус как контакт первого уровня — анализ отрицательный. Он не дает 100-процентный результат, так что на всякий случай все свои встречи и поездки я сейчас ограничил. Чувствую себя отлично, продолжаю работать!
Обязательно соблюдайте все меры предосторожности: носите маски, тщательно мойте руки, держите социальную дистанцию. От COVID-19 никто не застрахован. Всем хорошего дня, не болейте! - обратился губернатор региона к курянам 4 июня.
Ранее КП сообщала, что коронавирусная инфекция 3 июня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях.
В здании Дома Советов проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции, сообщили в администрации региона.
Напомним, до этого трое сотрудников комитета информации и печати администрации региона переболели коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU