Режим самоизоляции в Курске: из-за коронавируса Старовойт ограничил встречи и поездки

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:02:14+03:00

- Тест не дает стопроцентный результат, - сказал губернатор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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- Сдал тест на коронавирус как контакт первого уровня — анализ отрицательный. Он не дает 100-процентный результат, так что на всякий случай все свои встречи и поездки я сейчас ограничил. Чувствую себя отлично, продолжаю работать!

Обязательно соблюдайте все меры предосторожности: носите маски, тщательно мойте руки, держите социальную дистанцию. От COVID-19 никто не застрахован. Всем хорошего дня, не болейте! - обратился губернатор региона к курянам 4 июня.

Ранее КП сообщала, что коронавирусная инфекция 3 июня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко. У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Станиславу Юрьевичу находиться в домашних условиях.

В здании Дома Советов проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции, сообщили в администрации региона.

Напомним, до этого трое сотрудников комитета информации и печати администрации региона переболели коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU