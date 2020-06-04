4 Июнь 2020 2020-06-04T10:21:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 июня 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июня 2020 года составило 3272 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1659 пациентов: 132 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 63 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 90 – в Курской городской больнице №6; 4 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 6 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1364 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1598 (+84) пациента.

На сегодняшний день скончались 15 человек (+2, женщина - 79 лет, мужчина – 60 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 513 человек. Снят карантин с 6007 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 253 человека.

По состоянию на 4 июня всего с нарастающим итогом проведено 61 601 исследование материала на COVID-19, в том числе за 3 июня обследовано 1 626 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU