В Курске продолжают проверять торговые центры
С 1 июня инспекторы посетили 290 точек
В отношении предпринимателей составили девять протоколовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжаются проверки торговых центров. С 1 июня инспекторы посетили 290 торговых точек.
Цель – выявить магазины, где не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а также, где не проводят дезинфекцию торговых помещений на протяжении всего рабочего дня.
В отношении предпринимателей составили девять протоколов, выдали семь уведомлений о необходимости устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU