2020-06-04T20:52:36+03:00
Общество

В Курске продолжают проверять торговые центры

С 1 июня инспекторы посетили 290 точек
Яна ШЕЛЕСТ
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В отношении предпринимателей составили девять протоколовВ отношении предпринимателей составили девять протоколовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжаются проверки торговых центров. С 1 июня инспекторы посетили 290 торговых точек.

Цель – выявить магазины, где не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а также, где не проводят дезинфекцию торговых помещений на протяжении всего рабочего дня.

В отношении предпринимателей составили девять протоколов, выдали семь уведомлений о необходимости устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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