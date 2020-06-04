В Курске продолжают проверять торговые центры

4 Июнь 2020 2020-06-04T20:52:36+03:00

В отношении предпринимателей составили девять протоколов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске продолжаются проверки торговых центров. С 1 июня инспекторы посетили 290 торговых точек.

Цель – выявить магазины, где не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, а также, где не проводят дезинфекцию торговых помещений на протяжении всего рабочего дня.

В отношении предпринимателей составили девять протоколов, выдали семь уведомлений о необходимости устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU