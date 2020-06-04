Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе откроют 1131 избирательный участок
В регионе начинается подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно назначено на 1 июля и продлится неделю начиная с 25 июня.
Проголосовать предлагают в удобный день, всего в области задействуют 1131 избирательный участок, предусмотрена и дистанционная форма. Для безопасности населения введут усиленные меры санитарной защиты.
- Рекомендации Роспотребнадзора по проведению общероссийского голосования обсудят на отдельном совещании, - сообщили в администрации региона.
По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU