Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в регионе откроют 1131 избирательный участок

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:13:34+03:00

В регионе готовятся открыть участки для голосования, несмотря на пандемию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В регионе начинается подготовка к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно назначено на 1 июля и продлится неделю начиная с 25 июня.

Проголосовать предлагают в удобный день, всего в области задействуют 1131 избирательный участок, предусмотрена и дистанционная форма. Для безопасности населения введут усиленные меры санитарной защиты.

- Рекомендации Роспотребнадзора по проведению общероссийского голосования обсудят на отдельном совещании, - сообщили в администрации региона.

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3272 (+73) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU