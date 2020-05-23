Коронавирус в Курске, последние новости на 23 мая 2020: эпидситуация не позволяет снимать введенные ограничения

Сложившаяся в регионе эпидситуация пока не позволяет начать снимать введенные ограничения. В Курской области фиксируется 210,9 случаев заболевания на 100 тысяч человек. Увеличено количество проводимых тестов на коронавирус до 1500 тестов в день, со следующей недели начнется тестирование на антитела.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), с 16 по 22 мая число выявленных случаев коронавируса в Курской области увеличилось в 1,32 раза. По сравнению с прошлой неделей динамика прироста снизилась на 8 пп.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек. За последние сутки умер один человек - женщина 63-х лет.

Активисты Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» привезли в инфекционную больницу им. Н.А. Семашко для медработников 100 комбинезонов, 100 респираторов и 55 защитных экранов.

Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции.

Мобильная консультативная бригада, в состав которой вошли главные внештатные специалисты регионального комитета здравоохранения, в числе которых анестезиолог-реаниматолог Григорий Николаев, пульмонолог Евгений Шабанов, специалист по инфекционным болезням Олег Девянин, создана в Курской области.