22 Май 2020 2020-05-22T09:54:48+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 22 мая 2020 года составило восемь человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Курской области скончались восемь человек. За последние сутки умер один человек - женщина 63-х лет.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1526 пациентов: 117 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 75 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 91 – в Курской городской больнице №6; 1243 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 805 (+61) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU