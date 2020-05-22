Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничительные меры с торговли снимут не раньше 1 июня

22 Май 2020 2020-05-22T14:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции, которые обязательны для перехода к первому этапу снятия ограничений. По объему тестирования задача уже выполнена, отметили в администрации региона.

Снятие ограничений возможно при соблюдении масочного режима.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU