2020-05-22T14:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничительные меры с торговли снимут не раньше 1 июня

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В магазинах и транспорте продолжит действовать масочный режимВ магазинах и транспорте продолжит действовать масочный режимФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

Снять ограничительные меры со сферы торговли планируется не раньше 1 июня. Для этого региону необходимо достигнуть целевых показателей Роспотребнадзора по свободному коечному фонду и коэффициенту распространения инфекции, которые обязательны для перехода к первому этапу снятия ограничений. По объему тестирования задача уже выполнена, отметили в администрации региона.

Снятие ограничений возможно при соблюдении масочного режима.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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