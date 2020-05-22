2020-05-22T14:45:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регионе работает консультативная бригада по лечению COVID-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Курян просят не заниматься самолечениемКурян просят не заниматься самолечениемФото: Из архива КП.
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Мобильная консультативная бригада, в состав которой вошли главные внештатные специалисты регионального комитета здравоохранения, в числе которых анестезиолог-реаниматолог Григорий Николаев, пульмонолог Евгений Шабанов, специалист по инфекционным болезням Олег Девянин, создана в Курской области. Коллеги из медицинского сообщества объединились, чтобы круглосуточно оказывать профессиональную поддержку врачам, лечащим пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

- В первую очередь работа мобильной бригады связана с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. - Ежедневно врачи консультируют коллег, помогающих таким больным, выезжают в лечебные учреждения, чтобы внести предложения по тактике их лечения. И результат этой работы уже есть: пять пациентов, которые ранее были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, теперь дышат самостоятельно.

Проводят врачи консилиум и в режиме онлайн, информация о пациентах с COVID-19 поступает из медучреждений в дистанционный консультативный центр, созданный на базе отделения реанимации областной клинической больницы. При необходимости к работе подключаются кардиологи, гастроэнтерологи и другие узкие специалисты.

Мобильная бригада уже посетила инфекционное отделение больницы №1 города Железногорска. Там к началу июня будет организовано 60 мест для пациентов с COVID-19. Специалисты провели занятие с медперсоналом, рассказали о методиках диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.

- Минздрав России выпустил уже шестую версию методических рекомендаций по COVID-19. Обсудили с коллегами все подходы, обозначенные в них, и то, как медработникам защитить себя. При необходимости мы тоже обращаемся с вопросами к специалистам из Москвы, которые имеют опыт в лечении вируса. А граждан всегда предупреждаем: не занимайтесь самолечением, - подчеркнул анестезиолог-реаниматолог Григорий Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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