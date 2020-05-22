Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за неделю число выявленных случаев увеличилось на 32%

22 Май 2020 2020-05-22T14:55:27+03:00

По сравнению с прошлой неделей динамика прироста снизилась Фото: Из архива КП.

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу

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В Курской области за последнюю неделю число выявленных случаев увеличилось на 32%

По данным расчетов аналитиков Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), с 16 по 22 мая число выявленных случаев коронавируса в Курской области увеличилось в 1,32 раза. По сравнению с прошлой неделей динамика прироста снизилась на 8 пп.

Этот показатель близкий к среднему по ЦФО (1,29) и выше среднего по России (1,24)

Наиболее высокие показатели отмечены в Ярославской (50%) и Белгородской (47%) областях. Самый низкий в Костромской области (19%).

По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU