Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за неделю число выявленных случаев увеличилось на 32%
В Курской области за последнюю неделю число выявленных случаев увеличилось на 32%
По данным расчетов аналитиков Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК), с 16 по 22 мая число выявленных случаев коронавируса в Курской области увеличилось в 1,32 раза. По сравнению с прошлой неделей динамика прироста снизилась на 8 пп.
Этот показатель близкий к среднему по ЦФО (1,29) и выше среднего по России (1,24)
Наиболее высокие показатели отмечены в Ярославской (50%) и Белгородской (47%) областях. Самый низкий в Костромской области (19%).
По данным оперативного штаба на 7:30 22 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2339 (+81) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU