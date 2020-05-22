Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: волонтеры передали в Семашко СИЗ

22 Май 2020 2020-05-22T13:14:51+03:00

Средства индивидуальной защиты предназначены для медиков Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

Активисты Курского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» привезли в инфекционную больницу им. Н.А. Семашко для медработников 100 комбинезонов, 100 респираторов и 55 защитных экранов.

Средства индивидуальной защиты переданы федеральным штабом движения. Волонтёры-медики в социальных сетях отметили, что это «капля в море для крупного стационара, но обязательно сыграет свою роль в защите коллег от заражения».

В России действуют более 80 региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», участниками движения стали более 20 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU