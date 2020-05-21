Коронавирус в Курске, последние новости на 21 мая 2020: регион получит 33,9 млн рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений

На выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания в Курскую область из федерального бюджета будет направлено 33,9 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда.

Деньги направят на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам, у которых выявлен COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 (+82) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 мая 2020 года составило 668 человек. В том числе 64 пациента выписались за последние сутки.

Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО.

В связи с перепрофилированием Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под прием коронавирусных пациентов, больных с иными патологиями будут везти в другие медучреждения.

Прокуратура Курской области провела проверку соблюдения прав медицинских работников при получении стимулирующих денежных выплат за работу с пациентами, зараженных коронавирусом.