Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 мая 2020 года составило 2177 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 20 мая 2020 года составило 2177 человек.
По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 (+82) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1502 пациента: 139 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 67 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 93 – в Курской городской больнице №6; 1203 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
Всего выписано 668 (+64) пациентов.
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 7 человек.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1729 человек. Снят карантин с 3435 человек.
В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.
В Курской области с начала эпидемии проведено 38 874 исследования материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU