Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: медикам доначислили более 8 миллионов рублей

20 Май 2020 2020-05-20T18:47:48+03:00

В ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения при расчете выплат Фото: Из архива "КП"

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Прокуратура Курской области провела проверку соблюдения прав медицинских работников при получении стимулирующих денежных выплат за работу с пациентами, зараженных коронавирусом.

В ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения при расчете выплат. В частности, в больнице отсутствовали локальные акты, устанавливающие порядок стимулирующих выплат в мае 2020 года. За апрель текущего года выплаты работникам были существенно занижены.

По результатам проверки органами прокуратура внесла представления. После этого работникам доначислили более восьми миллионов рублей.

Вопросы защиты прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи остаются на особом контроле прокуратуры Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU