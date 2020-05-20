2020-05-20T18:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: медикам доначислили более 8 миллионов рублей

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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В ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения при расчете выплатВ ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения при расчете выплатФото: Из архива "КП"
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Прокуратура Курской области провела проверку соблюдения прав медицинских работников при получении стимулирующих денежных выплат за работу с пациентами, зараженных коронавирусом.

В ходе надзорных мероприятий были установлены нарушения при расчете выплат. В частности, в больнице отсутствовали локальные акты, устанавливающие порядок стимулирующих выплат в мае 2020 года. За апрель текущего года выплаты работникам были существенно занижены.

По результатам проверки органами прокуратура внесла представления. После этого работникам доначислили более восьми миллионов рублей.

Вопросы защиты прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи остаются на особом контроле прокуратуры Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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