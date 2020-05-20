20 Май 2020 2020-05-20T11:01:54+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 20 мая 2020 года составило 668 человек. В том числе 64 пациента выписались за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 (+82) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1502 пациента: 139 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 67 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 93 – в Курской городской больнице №6; 1203 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU