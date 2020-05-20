Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: пациентов БСМП везут в другие больницы
В связи с перепрофилированием Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи под прием коронавирусных пациентов, больных с иными патологиями будут везти в другие медучреждения.
Граждане с подозрением на инфаркт миокарда направляются в региональный сосудистый центр областной клинической больницы или больницу № 1 города Курска. Пациентов с инсультом везут в неврологические отделения города Курска после консультации в сосудистом центре областной клинической больницы.
Пациенты из районов области с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут направляться в ближайшие сосудистые центры; они находятся в Железногорске, Горшеченском, Медвенском и Рыльском районах.
Ограничений по направлению экстренных пациентов с различными патологиями нет. Направления в стационар, как и прежде, пациенты получают в поликлиниках по месту жительства, где находятся на диспансерном наблюдении; необходимость госпитализации определяют и сотрудники скорой медицинской помощи.
По данным оперативного штаба на 7:30 20 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2177 (+82) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU