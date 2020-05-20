2020-05-20T13:04:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: коронавирус в регионе распространяется высокими темпами

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Вероятность заражения в регионе великаВероятность заражения в регионе великаФото: Из архива КП.
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Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (ИЦК) проанализировал темп распространения коронавируса в регионах. Так, в Курской области удвоение числа выявленных случаев коронавируса происходит раз в 13 дней. На прошлой неделе оно происходило раз в 10 дней (чем за меньшее число дней удваивается число выявленных случаев, тем быстрее распространяется вирус, - пояснили аналитики ИЦК).

Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО. Наибольший темп распространения вируса зафиксирован в Костромской, Тамбовской и Ярославской областях - раз в 10 дней, наименьший - в Тверской области (раз в 27 дней).

Количество выявленных случаев коронавируса удваивается в течение двух недель в следующих регионах ЦФО: Костромской, Тамбовской, Ярославской, Белгородской, Калужской, Курской, Тульской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Московской и Рязанской областях. В остальных регионах ЦФО количество выявленных случаев удваивается реже, чем раз в две недели.

В медицинских организациях региона с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 173 человека.

В Курской области с начала эпидемии проведено 38 874 исследования материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1670 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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