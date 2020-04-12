2020-04-11T20:25:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 12 апреля 2020: большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 12 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Меньше всего заболевших зафиксировано среди детейМеньше всего заболевших зафиксировано среди детейФото: Из архива "КП"
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По состоянию на 12 апреля в Курской области зафиксировано 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Данные о еще 21 человеке поступили сегодня в регион из референс-центра Москвы. Из них восемь пациентов лечатся в стационаре больницы имени Семашко, 13 - в домашних условиях, на карантине.

Случаи заражения зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в городе Железногорске.

«Большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте по количеству случаев заражения возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем — от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей», - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Также глава региона отметил, что дети часто переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, при этом могут заразить родных.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Курской области вторую неделю действует режим строгой самоизоляции. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

В Курск доставили первую партию одноразовых масок - 130 тысяч штук. В ближайшее время должны поступить еще 170 тысяч штук. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга.

На железнодорожном вокзале Курска все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

На сегодняшний день в Курской области обследование на коронавирус прошли 5523 человека, из них 4158 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования на Covid-19 также проводятся в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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