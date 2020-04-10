2020-04-10T18:30:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: обследование в области прошли 5523 человека

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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Лаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавирусаЛаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавирусаФото: Из архива "КП"
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На сегодняшний день в Курской области обследование на коронавирус прошли 5523 человека, из них 4158 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Исследования на Covid-19 также проводятся в Курском областном кожно-венерологическом диспансере.

Лаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Тест-системы, зарегистрированные и используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек. Еще один случай заражения подтвержден за минувшие сутки. В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 697 человек. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко – 65 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1037 человек.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

В Курск доставили первую партию одноразовых масок — 130 тысяч. По предварительным данным 10 апреля из Москвы отправят еще 170 тысяч штук масок. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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