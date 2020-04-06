Число умерших из-за коронавируса в Курске на 6 апреля 2020 года: скончался мужчина с внебольничной пневмонией

6 Апр 2020 2020-04-06T10:20:11+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 6 апреля 2020 года

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В больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

- Анализы на наличие коронавирусной инфекции у него были взяты и направлены в установленном порядке в референс-центр Москвы. В настоящее время ответа от столичных медиков не получено. Пациент был изолирован и получал всю необходимую помощь, - добавили в обладминистрации.

До Семашко мужчина находился на лечении в терапевтическом отделении БСМП. Врачи, контактировавшие с больным, примерно 27 человек, находятся на карантине. По предварительным данным умерший мужчина - среднего возраста, ему не исполнилось и 50 лет.

За сутки в Курской области сократилось количество жителей, которые находятся под медицинским наблюдением, с 516 до 332. Карантин снят с 612 человек. В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 61 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. У восьми, поступивших в медучреждение, взяли анализы на COVID-19. Они находятся в работе.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU