Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: волонтеры и соцработники помогают пенсионерам

3 Апр 2020 2020-04-03T17:51:37+03:00

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Всеобщий режим самоизоляции в Курске был объявлен 30 марта. Дома остаются не только люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники.

Волонтерский штаб работает на базе Курского государственного медицинского университета. Это часть федерального проекта совместно с Общероссийским народным фронтом. Аналогичные штабы открыты во всех регионах. Волонтеры работают около двух недель, и за это время к ним обратилось уже свыше 400 человек.

В день волонтерам поступает порядка сорока заявок. Они связываются с курянами, уточняют, когда и что необходимо привезти. Доставляют не только продукты, но и помогают пожилым и маломобильным гражданам получать льготные лекарства по рецептам.

Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411. В регионе также работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом и социальным обслуживанием. Звонки принимаются в комитете социального обеспечения, материнства и детства Курской области по телефону: 8 (4712) 70-23-28 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске составляет четыре человека. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU