Количество зараженных коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года выросло

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске выросло. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

В областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко на изоляции находится 57 пациентов с ОРВИ и четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Состояние пациентов удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей.

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице. Пациентка страдает тяжелой сердечно-сосудистой патологией. В результате исследований, у нее была обнаружена пневмония и, согласно требованиям, был сделан забор анализа на коронавирусную инфекцию. Его результат оказался сомнительным. В лаборатории Москвы подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Установлен круг общения женщины, 26 специалистов областной больницы, сотрудники скорой помощи, которые доставляли женщину в медучреждение, находятся на карантине. Их первичные результаты на коронавирус – отрицательные. В учреждении проведена полная дезинфекция.

Все, с кем пациентка общалась до госпитализации, также на карантине, их анализы в работе.

в регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Из-за коронавируса с 4 апреля ограничивается авиасообщение между Курском и Москвой.