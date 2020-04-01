2020-04-01T16:29:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: его количество снизят на 70 процентов

Исключения составят часы пик
Яна ШЕЛЕСТ
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Исключения составляют часы пикИсключения составляют часы пик
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В связи с введением режима «Повышенная готовность», в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и стимулирования горожан к соблюдению режима самоизоляции опять сокращают количество общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, с 30 мая количество автобусов, трамваев и троллейбусов на улицах Курска сократилось почти на 50%. Но со 2 апреля выпуск пассажирского транспорта будет снижен до 70%. Исключения составляют часы пик: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 количество транспорта станет на 50% меньше от обычного объема выпуска.

Для выяснения информации о работе на маршруте пассажирского транспорта куряне могут обращаться в центральную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону горячей линии 702-802.

В то же время в общественном транспорте усилили санитарную обработку. За процессом дезинфекции можно наблюдать онлайн.

В Курской области продолжает действовать режим самоизоляции. За нарушение режима уже оштрафовали пять человек, прибывших из-за границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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