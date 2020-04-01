Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: его количество снизят на 70 процентов
В связи с введением режима «Повышенная готовность», в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и стимулирования горожан к соблюдению режима самоизоляции опять сокращают количество общественного транспорта.
Как сообщалось ранее, с 30 мая количество автобусов, трамваев и троллейбусов на улицах Курска сократилось почти на 50%. Но со 2 апреля выпуск пассажирского транспорта будет снижен до 70%. Исключения составляют часы пик: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 количество транспорта станет на 50% меньше от обычного объема выпуска.
Для выяснения информации о работе на маршруте пассажирского транспорта куряне могут обращаться в центральную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону горячей линии 702-802.
В то же время в общественном транспорте усилили санитарную обработку. За процессом дезинфекции можно наблюдать онлайн.
В Курской области продолжает действовать режим самоизоляции. За нарушение режима уже оштрафовали пять человек, прибывших из-за границы.
ИСТОЧНИК KP.RU