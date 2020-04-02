Из Курска в Москву улететь будет сложнее
Количество рейсов сокращается
Деньги за приобретенные ранее билеты всем возвратят в полном объемеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 4 апреля до одного рейса в день будет ограничено авиасообщение между Курском и Москвой. Ранее самолеты летали в столицу два раза в день.
Теперь вылет из столицы будет осуществляться в 20:00, прилет в Курск в 21:10. Вылет из Курска в 21:50, прибытие в Москву по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам в 22:55, а по понедельникам и воскресеньям в 23:05.
Деньги за приобретенные ранее билеты всем возвратят в полном объеме. Авиасообщение с Санкт-Петербургом и Сочи пока остается без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU