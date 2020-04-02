Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн

2 Апр 2020 2020-04-02T11:53:38+03:00

За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Курской области в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.

За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения установлены по следующим адресам:

улица Кавказская, 41;

улица 2-я Агрегатная, 4А;

улица 50 лет Октября, 173;

улица 50 лет Октября, 171;

улица Малиновая, 101;

улица 4-я Первомайская, 3А.

Для просмотра мероприятий по дезинфекции пассажирского транспорта необходимо скачать специальное приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android и Windows.

Для удобства можно перейти по ссылкам, указанным ниже:

Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.r46...

App Store — https://apps.apple.com/ru/app/videocams-ktk/id1435170..

Windows — http://iptv.r46.ru/download/videocam_setup.exe

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU