Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Курской области в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.
За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения установлены по следующим адресам:
улица Кавказская, 41;
улица 2-я Агрегатная, 4А;
улица 50 лет Октября, 173;
улица 50 лет Октября, 171;
улица Малиновая, 101;
улица 4-я Первомайская, 3А.
Для просмотра мероприятий по дезинфекции пассажирского транспорта необходимо скачать специальное приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android и Windows.
Для удобства можно перейти по ссылкам, указанным ниже:
Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.r46...
App Store — https://apps.apple.com/ru/app/videocams-ktk/id1435170..
Windows — http://iptv.r46.ru/download/videocam_setup.exe
Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.
Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU