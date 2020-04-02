2020-04-02T11:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн

В рамках режима самоизоляции усилена обработка маршруток, троллейбусов и трамваев
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времениЗа процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времениФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Курской области в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили в администрации региона.

За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени. Камеры видеонаблюдения установлены по следующим адресам:

улица Кавказская, 41;

улица 2-я Агрегатная, 4А;

улица 50 лет Октября, 173;

улица 50 лет Октября, 171;

улица Малиновая, 101;

улица 4-я Первомайская, 3А.

Для просмотра мероприятий по дезинфекции пассажирского транспорта необходимо скачать специальное приложение VideoCam KTK, которое доступно на платформах IOS, Android и Windows.

Для удобства можно перейти по ссылкам, указанным ниже:

Google Play — https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.r46...

App Store — https://apps.apple.com/ru/app/videocams-ktk/id1435170..

Windows — http://iptv.r46.ru/download/videocam_setup.exe

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: куряне могут определить свою группу риска
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: за дезинфекцией транспорта можно наблюдать онлайн
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как работают отделения связи 2 и 3 апреля
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: спортсмены проводят тренировки дистанционно
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту
Всеобщий режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: приостановлено действие социальных проездных
Пропуска в Курске в период самоизоляции: передвигаться можно только по маршрутным листам
Под Курском на пожаре пострадал 45-летний мужчина
17-летний курянин ударил полицейского
Карантин в Курске из-за коронавируса: индекс самоизоляции курян улучшился
Курский студент при покупке планшета в интернете лишился денег
У курского пенсионера угнали новый автомобиль
В Курской области приостановили регистрацию браков
Режим работы транспорта в Курске в период самоизоляции: его количество снизят на 70 процентов
В общественном транспорте Курска усилили санобработку
Курские новобранцы отправятся на службу не ранее 20 мая
Карантин по коронавирусу в Курске: субсидии по ЖКХ и детские пособия пролонгируют без подтверждения
Курянина осудили за нападение на работницу пункта приема металла
В Курской области отремонтируют 18 километров дорог и три моста
Карантин в Курске из-за коронавируса: курянам разрешили оплатить коммунальные услуги позже
Баскетболистки курского «Динамо» - серебряные призеры Чемпионата России
Коронавирус в Курске, новости на 1 апреля 2020 года: число курян, находящихся под наблюдением по коронавирусу резко выросло
В Курске водитель «Приоры» сбил подростка
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куда жаловаться, если вас не отпускают на карантин
Карантин в Курске по коронавирусу: в детсадах работают дежурные группы
Под Курском сгорел деревянный дом
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: коммунальщики работают в усиленном режиме