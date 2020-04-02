Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: ограничивается въезд в Курчатов и Железногорск

2 Апр 2020 2020-04-02T20:22:02+03:00

В Железногорске посты будут стоять на улицах Никитина, Мира, Ленина и автодороге №7 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции будет ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 06:00 часов 3 апреля до 24:00 12 апреля будет обеспечен контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей в города атомщиков и горняков на следующих дорогах:

- Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной;

- «Тросна-Калиновка» - Трояново – Гавриловский с подъездом к п. Ольховатка;

- Железногорск - Студенок.

В Железногорске посты будут стоять на улицах Никитина, Мира, Ленина и автодороге №7. На контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство спецслужб и медицинских сотрудников для проверки каждого транспортного средства.

Пока действует режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса въезд автомобилей будет ограничен для тех, кто не зарегистрирован в городах с особым режимом. Сотрудники предприятий, проживающие в других населенных пунктах, должны получить специальные пропуска у работодателей. При этом контакты, не связанные со служебной деятельностью, запрещены.

Проезд не разрешен при наличии температуры тела выше 37 градусов, а также признаков простудного заболевания. Движение спецтранспорта будет осуществляться без ограничений. Продажа билетов и посадка пассажиров на рейсы по междугородним маршрутам регулярных перевозок также будет осуществляться при наличии прописки в Курчатове и Железногорске.

По состоянию на 3 апреля в Курской области новых случаев заражения инфекцией COVID-19 не выявлено. Заболевших по-прежнему трое, они находятся в Семашко. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.

В области под медицинским наблюдением находятся 495 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 313 человек. В областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациент с ОРВИ.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU