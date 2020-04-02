2020-04-02T09:01:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Курске в период самоизоляции: передвигаться можно только по маршрутным листам

В рамках режима самоизоляции для работающих курян выдадут разрешения на передвижение
Ольга ДАНИЛОВА
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Так выглядит маршрутный листТак выглядит маршрутный листФото: предоставлено пресс-службой
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Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.

В «маршрутках» будут указаны места проживания и работы гражданина, эти листы заверяются подписью директора и печатью.

- Для получения маршрутных листов руководители предприятий должны направить электронное письмо с заявкой на имя главы муниципального района или городского округа, на территории которого работает компания. В заявке нужно указать название предприятия, при наличии – название компаний-контрагентов, участвующих в производственной цепочке, и количество необходимых бланков. Этот документ станет основанием для беспрепятственного передвижения по служебной необходимости во время проведения противоэпидемических мероприятий; его также будут запрашивать патрульно-постовые службы, - рассказал заместитель губернатора Курской области Юрий Князев.

Сотрудникам маршрутные листы будут выдаваться по месту работы. Для перевозки грузов и доставки товаров по нескольким адресам кроме маршрутного листа надо иметь с собой традиционные накладные и путевые листы.

Напомним, в Курской области зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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