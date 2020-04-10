Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: все поезда проходят ежедневную дезинфекцию

10 Апр 2020 2020-04-10T12:09:56+03:00

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В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

Через Курскую область курсирует 16 пар поездов дальнего следования, которые также проходят дезинфекцию. В ходе санобработки особое внимание уделяется дверям, ручкам, поручням, столикам, поверхности стен. Во время следования пассажирских поездов тщательная их уборка осуществляется не реже четырех раз в сутки. Ее проводят с помощью моющих средств на основе хлорактивных и кислородных добавок, которые безопасны для здоровья человека и имеют широкий спектр антимикробного действия.

Всем сотрудникам, которые контактируют с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряют температуру. В пассажирских поездах создан неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков. В вагонах для пассажиров размещены памятки по профилактике заболеваемости в неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU