Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курск поступила партия одноразовых масок

10 Апр 2020 2020-04-10T13:12:43+03:00

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В Курск доставили первую партию одноразовых масок — 130 тысяч. По предварительным данным 10 апреля из Москвы отправят еще 170 тысяч штук масок. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга. Какова будет их цена в аптеках, пока неизвестно.

В курской области диагноз коронавирус был подтвержден у 21 человека, трое из них вылечились.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU