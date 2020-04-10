2020-04-10T11:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Число больных в Черноземье растетЧисло больных в Черноземье растетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек. Еще один случай заражения подтвержден за минувшие сутки.

- Данные о еще одном человеке поступили 10 апреля в регион из референс-центра Москвы. Пациент находится на изоляции в инфекционной больнице им Н.А. Семашко. Его состояние удовлетворительное.

В целом из 21 человека – три пациента выписаны по выздоровлению; пять человек находится на лечении в областной инфекционной больнице, 13 человек – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб, - сообщили в администрации региона.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 697 человек. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко – 65 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1037 человек.

Напомним, среди заразившихся сразу несколько человек из Поныровского района Курской области. Накануне из больницы выписалась семья с маленьким ребенком из Железногорска, которая вылечилась от коронавируса. Всего успешно прошли лечение от коронавируса три человека в Курской области.

За все время пандемии больше всего из соседних регионов подтверждено случаев заражения коронавирусом Липецке - 55, в Воронеже - 37, в Тамбове - 33, в Орле - 24.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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