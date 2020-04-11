Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: случаи заражения зафиксированы в десяти районах области

11 Апр 2020 2020-04-11T20:26:49+03:00

Скорее всего, в ближайшие дни и недели рост числа заболевших продолжится Фото: Из архива "КП"

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По состоянию на 11 апреля в Курской области зафиксировано 42 заболевших коронавирусной инфекцией. Данные о еще 21 человеке поступили сегодня в регион из референс-центра Москвы. Из них восемь пациентов лечатся в стационаре больницы имени Семашко, 13 — в домашних условиях, на карантине.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что случаи заражения зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в городе Железногорске.

«Скорее всего, в ближайшие дни и недели рост числа заболевших продолжится. Эпидемиологическая ситуация серьезная», - отметил глава региона.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Курской области вторую неделю действует режим строгой самоизоляции. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

На железнодорожном вокзале Курска все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

В Курск доставили первую партию одноразовых масок - 130 тысяч штук. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга.

ИСТОЧНИК KP.RU