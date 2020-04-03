2020-04-02T19:35:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 3 апреля 2020: под наблюдением находятся 495 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 3 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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В областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациентВ областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациентФото: Из архива "КП"
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По состоянию на 3 апреля в Курской области новых случаев заражения инфекцией COVID-19 не выявлено. Заболевших по-прежнему трое, они находятся в Семашко. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.

В области под медицинским наблюдением находятся 495 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 313 человек. В областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациент с ОРВИ.

Коронавирус в Курске, последние новости на 3 апреля 2020: в регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в общественном транспорте усилены меры санитарной обработки. За процессом дезинфекции подвижного состава жители региона могут теперь наблюдать в режиме реального времени.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Из-за коронавируса с 4 апреля ограничивается авиасообщение между Курском и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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