Продление нерабочей недели в Курске: режим полной самоизоляции в регионе могут пролонгировать

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля во второй раз обратился к россиянам в связи с развитием ситуации с эпидемией коронавируса. Владимир Путин объявил нерабочим в России весь апрель.

- Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации органов власти, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, - сказал Путин.

Также Президент РФ дал главам регионов дополнительные полномочия регулировать ситуацию на местах с учетом обстановки.

- Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений, - пояснил Путин. - В этой связи главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

В Курской области режим полной самоизоляции был объявлен 30 марта. Пока он официально действует до 12 апреля. Но с учетом обстановки он может быть и продлен. Конкретное решение по этому вопросу будет принято позже, сообщили в администрации региона.

2 апреля губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что "принятые в регионе меры достаточны для контроля за ситуацией".

- Для введения карантина или режима ЧС необходимо в обязательном порядке предписание главного государственного санитарного врача по Курской области. В настоящее время таких оснований не имеется. Меры принятые нами в режиме повышенной готовности сейчас достаточны для контроля за ситуацией.

Однако это не означает, что нам с вами нужно расслабляться. Режим всеобщей самоизоляции действует, все другие введенные ограничения тоже. Все ответственные органы и врачи в состоянии повышенной готовности.

По состоянию на 2 апреля в регионе зафиксировано трое заболевших коронавирусом и 51 человек находится в инфекционной больнице с признаками ОРВИ.

Губернатор ввел режим строгой самоизоляции, дома остаются не люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Для работающих курян в ближайшие дни выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%, усилена его дезинфекция.

С 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Из-за коронавируса сокращено количество авирейсов в Москву. Ресурсоснабжающим и управляющим компаниям рекомендовано не применять штрафные санкции в случае несвоевременной оплаты жителями области квитанций за услуги ЖКХ и капитальный ремонт.

Детские сады закрыты, работают дежурные группы. Школьники и студенты ушли на дистанционное обучение. Приостановлена регистрация браков. Закрыты торгово-развлекательные центры, салоны красоты, спортивные клубы и предприятия общепита.

Куряне смогут свободно передвигаться по городу только при наличии специальных маршрутных листов, которые скоро начнут выдавать.