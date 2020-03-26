Карантин в Курске из-за коронавируса: турфирмы предлагают заморозить потраченные на туры средства на депозитах

В областном Дворце молодежи заместители губернатора Александр Чуркин и Вячеслав Берзин провели встречу с представителями туристической отрасли и гостиничного бизнеса Курской области.

Речь шла о мерах поддержки туристического бизнеса Курской области.

Сегодня турфирмы, гостиницы, рестораны, перевозчики находятся в непростой ситуации: в связи с вынужденным карантином из-за пандемии коронавируса куряне аннулируют путевки не только на заграничные туры, но и по России.

Однако курские туристические фирмы пытаются стабилизировать ситуацию. Они предлагают заморозить потраченные на туры средства на депозитах в валюте; после окончания карантина туристы смогут воспользоваться своими деньгами, изменив дату и место отдыха. Многие операторы дают возможность сохранить средства на депозите до конца следующего года.

Администрация Курской области уже приступила к разработке мер поддержки для предпринимателей. Так, рассматривается возможность предоставления туроператорам льготного кредита на сумму до одного миллиона рублей на два года под 1,5% годовых. Средства можно будет использовать только на выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, аренды и коммунальные платежи. Однако туроператоры должны будут предоставить в центр поддержки предпринимательства расчет понесенных затрат. Эти способы поддержки начнут работать уже с 27 марта.

- Мы анализируем, какие еще меры стимулирования турбизнеса помогут выровнять ситуацию. Необходим баланс, не должно получиться так, что мы помогаем одной отрасли в ущерб другой, - отметил замгубернатора Вячеслав Берзин.

Представители гостиничного бизнеса просят администрацию Курской области ввести отсрочку по уплате страховых взносов, а также по предоставлению арендных каникул. По их мнению, если такая помощь будет принята, то в нынешней ситуации это поддержит их бизнес.

- Встреча с представителями туристической отрасли и гостиничного бизнеса организована для того, чтобы выяснить, какие именно проблемы волнуют предпринимателей, работающих в этом секторе экономики. Все предложения будут в ближайшее время изучены в администрации региона, - подытожил встречу замгубернатора Александр Чуркин.

Напомним, граждане старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля должны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В магазинах установили санитайзеры. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные