Нерабочая неделя в Курске из-за коронавируса: как дистанционно оформить больничный

В Курской области, как и по всей Российской Федерации с 30 марта объявлена нерабочая неделя из-за пандемии коронавируса. "КП" рассказывает, как дистанционно оформить электронный больничный для тех, кто вернулся из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Человеку, работающему по трудовому договору, прибывшему в РФ, необходимо:

1) Зайти на сайт Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд) http://fss.ru/index.shtml, кликнуть баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина» и перейти в личный кабинет http://lk.fss.ru/.

2) Пройти авторизацию в личном кабинете застрахованного лица. Для этого необходима предварительная регистрация на портале www.gosuslugi.ru.

ВАЖНО! В случае отсутствия регистрации на портале www.gosuslugi.ru можно направить заявление и документы из личного кабинета другого лица, с его согласия.

3) Заполнить интерактивную форму заявления и приложить фото документов:

- загранпаспорта гражданина РФ (первый лист с фотографией, страницы с отметками о пересечении государственной границы РФ);

В случае отсутствия в загранпаспорте отметки о пересечении границы РФ - электронный проездной документ (билет) или иные документы, подтверждающие пребывание на территории иностранного государства.

Для тех, кто работает по трудовым договорам и проживают совместно с лицами, прибывшими в РФ с территорий стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

- документы, подтверждающие совместное проживание с этими лицами.

4) Указать реквизиты счета, на который переводить пособие.

2. Фонд передает в медицинскую организацию заявление и документы.

3. Медицинская организация дистанционно выписывает электронный листок нетрудоспособности.

4. Фонд связывается с работодателем и запрашивает сведения о заработной плате и стаже работника, после получения которых назначает и перечисляет пособие.

ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА

– за первые семь календарных дней временной нетрудоспособности - не позднее окончания седьмого календарного дня временной нетрудоспособности;

– за последующие календарные дни временной нетрудоспособности - не позднее 1-го календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

Вопросы о получении больничного листка на время самоизоляции можно задать по телефонам горячей линии Фонда социального страхования РФ:

- в Курске (4712) 72-23-97,

- общероссийская 8 800 302 45 89 (круглосуточно)

Как уже сообщала КП, граждане старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля должны уйти на самоизоляцию по месту проживания. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. В магазинах установили санитайзеры. Школьники и студенты переходят на дистанционное обучение. В детских садах ввели свободное посещение.

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В связи с риском распространения на территории Курской области новой коронавирусной инфекции федеральные органы исполнительной власти до 1 мая приостановили плановые проверки, в том числе выездные и таможенные