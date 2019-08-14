В Курске начался суд над железногорским «педофилом»

Следователи провели огромную работуФото: Из архива "КП"

14 августа в Курском областном суде началось первое заседание по резонансному делу об убийстве семилетнего Даниила Бирюкова. На скамье подсудимых – сорокалетний Виталий Пащевский. Мужчина обвиняется сразу по нескольким статьям:

Второклассника искали по всей Курской области и за ее пределамиФото: из открытых источников

• в распространении и публичной демонстрации материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

• в насильственных действиях сексуального характера ;

• в использование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов;

• и в убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление и сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Пащевский встретил мальчика в лифтеФото: Из архива "КП"

Напомним, семилетний Даниил Бирюков пропал 23 октября 2018 года. Мальчик не вернулся домой из школы. Второклассника искали по всей Курской области и за ее пределами. В поисковой операции принимали участие сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, Росгвардия, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.

Фото из соцсетей обвиняемогоФото: Соцсети

30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского.

По версии следствия, днем 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте собственного подъезда встретил семилетнего соседа. Он заманил мальчика к себе в квартиру, где совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Затем он убил малыша, ударив ножом в голову, сообщили в СК.

Только в первые дни было назначено более 30 судебных экспертиз

С целью сокрытия преступлений Пащевский вывез тело ребенка в село Трояново, расположенное примерно в двадцати километрах от Железногорска. Сумку он спрятал ев лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.

Для расследования жестокого преступления была создана следственная группа в составе лучших следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Курской области. Следователи провели огромную работу. Только в первые дни было назначено более тридцати судебных экспертиз, в том числе генетических, допрошено более ста человек.

Заседание суда проходит в закрытом режиме. Известно, что за особо тяжкие преступления обвинение будет требовать для Пащевского наказание от двадцати лет лишения свободы до пожизненного.

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