Курский «педофил» вывез сумку с телом ребенка на «Газели»

1 Нояб. 23:26 2018-11-02T00:00:06+03:00

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«КП» сообщала ранее, что курский маньяк двое суток держал похищенного малыша в своей квартире. Ребенок был живой, обвиняемый сам рассказал об этом следствию. По словам Пащевского, он малыша сначала не трогал и даже кормил.

Получается, была возможность спасти мальчика. Полиция, спасатели и волонтеры говорили, что они проверили все квартиры в доме… Неужели никто ничего не заметил и не услышал?

Ребенок был живой, обвиняемый сам рассказал об этом следствию

— А вообще они неправильно ходили, вот пришли ко мне, я говорю проходите, а они встали на пороге постояли и пошли дальше, - рассказывает одна соседка.

— Я приглашала в квартиру, но ко мне тоже не зашли, - говорит другая.

— А что спрашивали?

— Показали ориентировку, спросили не видели ли этого мальчика и все. Я считаю, что кто не пропустил их в дом, тот в первую очередь должен был вызвать подозрение. А он как раз не пропустил.

К Пащевскому стучались не один раз, рассказывают соседи.

— Его не было, он сам ходил с волонтерами по оврагам и искал мальчика. Именно по полям и по оврагам, по квартирам не ходил.

Это наводит на мысль, что маньяк, возможно, присматривал куда надежнее спрятать тело. В прочесанной местности навряд ли будут искать второй раз.

Соседка, проживающая за стенкой рассказала, что ничего не слышала, только чувствовала запах сигаретного дыма, не только днем, но и ночью.

— Я не переношу табачный дым, а он и ночью в три часа выходил курить. Оказывается, малый-то у него был уже. Все свои черные дела делал в детской. В спальне я бы слышала, но все было очень тихо.

— Это продуманный убийца, все спланировал, ходил со всеми искал ребеночка, он в отпуске был. И вывез его только в последний день, 29 числа, - говорят соседи.

А как вывозил видели многие. К подъезду подъехала грузовая «Газель». Пащевский начал выносить из подъезда какие-то коробки, старую дверь, плинтуса, мусор строительный, сначала все положил на скамейку, а сумку оставил в тамбуре.

— Такое впечатление, что сумку как будто не хотел брать, все вынес, а ее оставил в тамбуре. Потом кто-то крикнул «А сумку не забыл?». Он и забрал ее тоже.

— Придумал вывозить какой-то мусор из квартиры на дачу. А я еще думаю: «Вот дела, никогда ничего не делал, рамы старые, да и окна не мыл, а тут ремонт затеял», - рассказывает одна соседка.

К дому подъехала полицейская машина, «Газель» ей загораживала проезд. Водитель грузовичка заехал к подъезду, пропустил полицию.

— Полиция не остановилась, не проверила эти коробки, сумку.

У всех на глазах «извращенец» вывез тело мальчика к себе на дачу в Трояново, где оно и было обнаружено.

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Страшная трагедия не оставила равнодушным никогоФото: Яна ШЕЛЕСТ

30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

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