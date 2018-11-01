Соседи курского «педофила»: «Он был нелюдимый, ни с кем не общался»

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-01T16:18:37+03:00

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Соседи Виталия Пащевского, обвиняемого в изнасиловании и убийстве семилетнего Даниила Бирюкова, рассказали, что мужчина вел замкнутый образ жизни и ни с кем не общался.

— В этом доме живу много лет и прекрасно знаю семью. Раньше Виталий жил с мамой и старшей сестрой Аленой, потом сестра с сыном уехали, - рассказала Татьяна, живущая буквально за стенкой от обвиняемого.

Обвиняемый жил на четвертом этажеФото: Яна ШЕЛЕСТ

По словам соседей, Алена всегда была бойкой и живой девчонкой, а вот Виталик – очень замкнутый и тихий.

— Он никогда ни с кем не дружил, никаких девочек и друзей к себе не водил. Его не слышно, не видно, сам в себе, - поделились соседи.

Возможно, на характер Виталия повлиял тот факт, что из семьи ушел отец, бросив мать и двоих детей.

— Он давно ушел из семьи к другой женщине, но потом как-то быстро умер.

Матери Виталия, которую все тоже считали не особо общительной женщиной, пришлось туго. На той самой даче в Трояново, недалеко от которой «убийца» спрятал тело мальчика, она держала небольшой огородик.

— Она выращивала на даче овощи и продавала на рынке, этим и жила. Даже с долгами по квартире рассчиталась, - говорят соседи. — А Виталик в то время играл в автоматы, да сидел за компьютером.

Мать обвиняемого умерла два года назад, Виталий остался один.

— Вроде как у нее была опухоль мозга, все время болела голова. А потом она впала в кому, пролежала несколько дней и скончалась.

Старшая дочь на похороны матери не приехала.

— У них в семье был конфликт из-за квартиры. Алена просила свою долю, но денег не было, расстались, можно сказать, врагами.

Напомним, 39-летний житель Железногорска Виталий Пащевский обвиняется в убийстве семилетнего соседа – Даниила Бирюкова. «Педофил» встретил ребенка в лифте, заманил к себе домой, изнасиловал его и убил.

По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Неделю Даниила искали по всей Курской области и за ее пределами. В поисковой операции принимали участие сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, Росгвардия, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.

30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.

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