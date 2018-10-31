Курский маньяк до убийства двое суток держал ребенка живым

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-31T17:03:59+03:00

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"КП" подробно рассказывала об исчезновении 7-летнего Даниила Бирюкова в Железногорске Курской области. Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. В школе, где учился мальчик, был организован штаб волонтеров-поисковиков. Листовки о пропаже ребенка расклеены по всей области в соседних регионах.

Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября, когда так и не дождались Даню из школы, которая совсем близко от многоэтажки, где живут Бирюковы. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тело мальчика нашли ночью 30 октября в 20 километрах от Железногорска. Его сюда вывез маньяк. 39-летний сосед Бирюковых по подъезду 23 октября заманил мальчика в свою квартиру. Теперь стало известно, что извращенец двое суток издевался над малышом и держал его с своей квартире, а 25 октября убил второклассника ножом. Затем вывез труп за город.

Все это время ребенка искали сотни поисковиков и силовиков. С обходом приходили и в квартиру обвиняемого, но по предварительным данным мужчина не пустил правоохранителей.