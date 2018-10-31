Куряне прощаются с убитым Даней Бирюковым

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-31T15:00:02+03:00

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31 октября в Железногорске Курской области прошло прощание с 7-летним курским школьником, с которым, как считают следователи, зверски расправился 39-летний сосед по подъезду. Жуткая трагедия потрясла тысячи курян.

С утра отпевание прошло в местном храме. Сюда пришли сотни людей, чтобы поставить свечи за невинно убиенного отморозком мальчика. Люди в городе и за его пределами возмущены и потрясены этим ужасным случаем. Многие требуют "суда Линча" над преступником. К месту прощания с ребенком стекается все большое и больше людей. В городе объявлен траур, местные власти срочно отменили все развлекательные мероприятия. Происшедшее стало настоящим шоком для всех и, конечно же, безмерной болью для родителей малыша.

Тело мальчика нашли накануне ночью 30 октября в 20 километрах от Железногорска, куда его вывез маньяк.

Сотни курян пришли поставить свечи за ребенкаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Начиная с 23 октября, когда мальчик не вернулся из школы домой, ребенка искали сотни силовиков и волонтеров, прочесывали леса и город, поиски велись даже в соседних регионах. В школе, где учился мальчик, был организован штаб волонтеров-поисковиков. Листовки о пропаже ребенка расклеены по всей области в соседних регионах.

Родители обратились в полицию с сообщением о пропаже ребенка вечером 23 октября, когда так и не дождались Даню из школы, которая совсем близко от многоэтажки, где живут Бирюковы. Следственный комитет Российской федерации по Курской области незамедлительно завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выяснилось, что днем 23 октября после школы Даниил с товарищем зашли по пути в магазин, где их запечатлела камера видеонаблюдения. Дальше мальчики разошлись каждый в свою сторону. С этого момента о второкласснике никто ничего не слышал, следы ребенка обрывались.

Волонтеры и следователи просили съемки видеокамер и регистраторов того дня, 23 октября. Сотнями их отсматривали, но выйти на след удалось не сразу. Эффект дал поквартирный обход близлежащего жилого сектора.

Теперь ясно, что мальчик направился, как и должен был, домой. В подъезде своего дома он около трех часов дня сел в лифт. Видимо, в лифте он ехал вместе с 39-летним соседом, который уже много лет живет в этом доме. Скорее всего, Даниил был с мужчиной знаком и не воспринимал его как опасного человека. Тот заманил ребенка к себе домой и там бесчеловечно расправился с ним.

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