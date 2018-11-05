Отец Даниила, погибшего от рук курского педофила: «Я не понимаю, как сын мог попасть к нему в квартиру»
Семилетний житель Железногорска Даниил Бирюков не вернулся из школы 23 октября. Неделю Даниила искали по всей Курской области и за ее пределами. В поисковой операции принимали участие сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, Росгвардия, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.
30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.
По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского
— 23 октября, когда Даниил не пришел со школы, мы сначала искали его сами – звонили друзьям, знакомым, одноклассникам, - рассказывает папа мальчика Юрий Бирюков.
В шесть часов вечера обеспокоенные родители позвонили в полицию.
— Тут же приехало несколько экипажей с полицейскими, начался активный поиск. Сотрудники полиции взяли контакты знакомых, родственников, учительницы. Всю ночь они ходили опрашивали соседей.
Юрий не знает заходили ли они к Пащевскому.
— Подробностей не знаю, как опрашивали соседей, но полиция работала. Возможно, он просто не открыл дверь или его вообще не было дома.
Близкие до последнего надеялись, что Данька заигрался где-то с друзьями. Хотя до этого мальчик никуда никогда не уходил без спросу.
— Сын никогда никуда не уходил из дома. Я его всему научил, всем правилам поведения – дорогу переходить только на светофоре, с чужими людьми не знакомиться, в машину не садиться.
Близкие не могут понять, как Даниила смогли заманить в чужую квартиру.
— Данька был веселый мальчишка, жизнерадостный, энергичный, но в то же время недоверчивый, - рассказывает отец. — Я не понимаю, как он мог попасть к нему в квартиру.
«КП» сообщала ранее, что Пащевский до убийства двое суток держал ребенка живым. Но из квартиры не раздавалось ни звука. Соседка, живущая за стенкой, рассказала, что она, как и другие, ничего не слышала, только чувствовала запах сигаретного дыма.
— Я не переношу табачный дым, а он и ночью в три часа выходил курить. Оказывается, малый-то у него был уже. Все свои черные дела делал в детской. В спальне я бы слышала, но все было очень тихо.
31 октября Железногорск простился с маленьким Даниилом. К Свято-Троицкому храму, где проходило отпевание пришли с цветами и игрушками тысячи железногорцев. Страшная трагедия не оставила равнодушным никого.
31 октября Железногорск простился с маленьким ДанииломФото: Яна ШЕЛЕСТ
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