Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам начали выдавать продуктовые наборы

9 Апр 2020 2020-04-09T18:39:51+03:00

В каждом наборе – макароны, крупы, соки, чай, сахар, масло растительное, консервы и другие продукты

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Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Как сообщалось ранее, с 6 апреля курские школьники приступили к дистанционному обучению. Ученикам льготных категорий на этот период выдадут продуктовые наборы. Из 33 муниципальных образований 13 приняли решение на период дистанционного обучения выплачивать денежную компенсацию.

Бесплатные продуктовые наборы взамен завтраков и обедов получили сегодня родители льготников из Паникинской средней общеобразовательной школы Медвенского района. В каждом – макароны, крупы, соки, чай, сахар, масло растительное, консервы и другие продукты; их получат 57 учеников данной школы. Перечень продуктов одобрен областным управлением Роспотребнадзора и рассчитан на период дистанционного обучения с 6 по 30 апреля.

Как «КП» сообщала ранее, заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у десяти жителей Курской области. Результаты поступили 9 апреля в регион из столичного референс-центра.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

В Курске снова прошла масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. За день обработали 26 парков и скверов, четыре десятка подземных и наземных переходов, порядка 200 остановок общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU