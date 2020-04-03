Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьники переходят на дистанционное обучение

3 Апр 2020 2020-04-03T19:16:20+03:00

И дети, и учителя останутся дома Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

С 6 апреля школы Курской области приступают к дистанционному обучению. И дети, и учителя останутся дома. Будут использоваться такие образовательные платформы, как «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.

Все школьники Курской области, которым положено бесплатное питание (а это дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей), в период дистанционного обучения получат продуктовые наборы или денежную компенсацию. Их выдача начнется с 6 апреля. В состав продуктовых наборов войдут крупы, фрукты, кондитерские изделия, соки, чай. Порядок получения можно уточнить у классного руководителя.

Для детей, родители которых ходят на работу, до 30 апреля функционируют дежурные группы. Если их нет, необходимо обратиться на горячую линию по т. 70-05-86, 58-54-76. После нерабочих дней детей в сады будут принимать без справок.

С 6 апреля студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов будут учиться дистанционно.

По состоянию на 3 апреля количество зараженных коронавирусом в Курске составляет четыре человека. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске был введен 30 марта. Дома остаются не только люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники.

ИСТОЧНИК KP.RU